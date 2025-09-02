Качка: відкриття першого кластера ЄС може вирішити питання з Угорщиною

Віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції України Тарас Качка заявив, що відкриття першого кластера переговорів про членство України у Євросоюзі може вирішити питання між Україною та Угорщиною.

Про це Тарас Качка заявив перед зустріччю міністрів європейських справ щодо розширення ЄС у Копенгагені 2 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"Відкриття Кластера дасть нам більше можливостей обговорити з Угорщиною всі питання, які їх турбують. Тому ми намагаємося переконати їх, що якщо у них є якісь критичні питання до України, то краще обговорити їх у рамках цих технічних переговорів про вступ, а всі політичні питання залишити на пізніший етап", — сказав Качка.

Також віцепремʼєр-міністр прокоментував реакцію Єврокомісії на прийняття закону 12414 про ліквідацію незалежності антикорупційних органів України. Тарас Качка назвав реакцію України на критику від Єврокомісії "уроком для суспільства, уряду та інших".

"Є деякі проблеми, які трапляються скрізь у складних реформах, тому важливо те, як ми на це відреагували, що ми вирішили цю проблему і зробили багато для того, щоб виправити всі затримки, які у нас були, наприклад, щодо Бюро економічної безпеки, митниці та деяких інших елементів. Реформа є складною", — сказав Тарас Качка.

Він також додав, що в уряду є "розуміння" щодо необхідності запровадження реформ антикорупційної та правоохоронної сфери.

Що відомо про закон №12414

Вдень 22 липня український парламент підтримав законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність НАБУ та САП. Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підписав його та направив на затвердження президенту Володимиру Зеленському.

Серед іншого документ передбачав що:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри високопосадовцям;

очільник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Згідно з карткою законопроєкту, яка опублікована на сайті парламенту, Зеленський підписав його.

Під час звернення він заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без "російських впливів", які треба "очистити".

"Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону", — сказав глава держави.

Після цього у низці міст України люди почали виходити на протести з вимогою повернути незалежність антикорупційним органам.

На цьому тлі Зеленський запропонував власний законопроєкт №13533, який повертає повноваження НАБУ та САП повною мірою. У ньому зазначається, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. В антикорупційних відомствах підтримали ініціативу глави держави.

У Євросоюзі також привітали цю законодавчу ініціативу та заявили, що це "довгоочікуваний крок у напрямку відновлення незалежності антикорупційних органів. Там вважають, що український парламент має якнайшвидше ухвалити законопроєкт і утриматися від реалізації суперечливих положень.

Вже 31 липня Рада проголосувала за законодавчу ініціативу глави держави, повернувши незалежність антикорупційним відомствам.