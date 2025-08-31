Глава угорської дипломатії Петер Сіярто заявив, що Будапешт не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це він сказав за після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, передає угорське видання на Index.

За його словами, влада Угорщини не дозволить "проштовхнути" Київ до ЄС, тому що це, мовляв, знищить угорських фермерів, а також продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії" проникнути в країну.

"Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ (України до ЄС — ред.), тобто конкретні розділи переговорів", – сказав очільник МЗС Угорщини.

Крім цього Сіярто стверджує, що на угорський уряд тиснуть щодо прискореного вступу України до Євросоюзу та запровадження нових санкцій проти Москви. Але, як він зауважив, угорський уряд "захистить країну та економіку від цього тиску, а також угорський народ від негативних наслідків війни".

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".