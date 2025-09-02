Франція та Німеччина незадоволені блокуванням Угорщиною вступу України до ЄС

Міністри європейських справ Франції Бенджамін Хаддад та Німеччини Гюнтер Кріхбаум заявили, що Угорщина єдина країна, яка блокує відкриття першого кластера переговорів України з Євросоюзом, і цю позицію "необхідно змінити".

Про це Бенджамін Хаддад та Гюнтер Кріхбаум заявили перед зустріччю міністрів європейських справ у Копенгагені, передає кореспондентка Суспільного.

Гюнтер Кріхбаум заявив, що країни Євросоюзу повинні підтримати прагнення України доєднатись до Євросоюзу.

"На жаль, ми не досягли повної згоди, тому що Угорщина не підтримує відкриття кластера 1 для України зараз. Але в будь-якому випадку я вважаю, що також важливо підтримати Україну, люди повинні мати чітку перспективу щодо Європи", — сказав Кріхбаум.

На питання, чи не втомилась Німеччина від блокування Угорщиною відкриття першого кластера переговорів про членство України у ЄС, Гюнтер Кріхбаум повідомив, що на позицію Угорщини необхідно вплинути.

"Я був би задоволений, якби Угорщина поважала верховенство права. І коли ми сьогодні обговорюємо критерії Копенгагена, верховенство права та прийняття права Євросоюзу є одними з основних вимог критеріїв Копенгагена країною ЄС, то я був би дійсно задоволений, але подивимося. Ось чому ми й зібралися разом", — сказав Гюнтер Кріхбаум.

Міністр європейських справ Франції Бенджамін Хаддад повідомив, що блокування Угорщиною переговорів між ЄС та Україною впливає на процес вступу Молдови до Євросоюзу теж.

"Я сподіваюся, що ми зможемо знайти прагматичні рішення, щоб і Україна, і Молдова могли продовжувати робити прогрес, на який вони заслуговують. Доки ці країни продовжують рухатися в напрямку реформ, верховенства права, незалежності судової влади, боротьби з корупцією, обидві вони заслуговують на те, щоб продовжувати шлях до Європейського Союзу", — сказав Бенджамін Хаддад.

Міністр європейських справ Угорщини Янош Бока заявив, що під час зустрічі у Копенгагені 2 вересня вимагатиме у представників інших країн Євросоюзу зосередити увагу на членстві країн Західних Балкан та не підтримуватиме вступ України до ЄС.

Янош Бока також назвав вступ України до Євросоюзу "політичним питанням". Він заявив, що Угорщина "не перешкоджає прогресу" Молдови на шляху до ЄС своїм блокуванням відкриття першого кластера переговорів з Україною.