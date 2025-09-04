Член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що проходження опалювального сезону в Україні залежить від двох факторів – наявності запасів газу та вугілля та внутрішнього ресурсу, який видобувається на сталому рівні, без обстрілів. За його словами, наразі накопичено достатньо енергоносіїв.

Про це він розповів на брифінгу.

"Коли Росія почала масово атакувати нашу газовидобувну та газопереробну структури, ми стикнулися з необхідністю налагоджувати імпорт, щоб замістити внутрішні ресурси. На сьогодні запаси газу непогані, їх для традиційної зими більш ніж достатньо. Але в умовах війни залишається ризик того, що нам доведеться закуповувати додатковий ресурс", – сказав Бойко.

Щодо запасів вугілля для проходження цієї зими, то, за словами Бойка, ситуація схожа.

"Наразі на складах електростанцій близько 2 тисяч тонни вугілля. Для зимового часу це на два місяці роботи, однак, це максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях. Якщо згадати, що ключовим постачальником вугілля є Павлоградський регіон, який також перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що у разі погіршення ситуації треба буде залучення імпортного ресурсу", – пояснив він.

22 серпня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до зими на понад 70%.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.