Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1 — Федоров

Перші 7 університетів увійшли до кластера Brave1.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, один із ключових факторів зростання українського defense tech — розвиток профільної освіти.

Він додав, що сьогодні розробники стикаються з проблемами, з якими можуть допомогти науковці. Водночас важлива активна залученість студентської спільноти у вирішення актуальних потреб фронту.

“Саме тому починаємо поглиблену співпрацю із закладами вищої освіти. Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту”, — пояснив міністр.

Що передбачає співпраця:

проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів;

підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;

залучення науковців до консультацій розробників;

організація стажування студентів у компаніях кластера Brave1.

На сьогодні до кластера Brave1 приєдналися перші 7 університетів:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” Харківський національний університет радіоелектроніки Заклад вищої освіти “Український католицький університет” Національний університет “Львівська політехніка” Державний університет “Київський авіаційний інститут” Український державний університет науки і технологій

За словами Федорова, перелік буде розширюватися.

“Ми відкриті до нових пропозицій за цим напрямом. Адже технологічна перевага України на фронті формується сьогодні як на виробництвах, так і в аудиторіях та лабораторіях”, — заявив міністр.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "є-бали".