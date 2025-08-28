Перейти до основного змісту
Ракети, вибухівка та ШІ: Федоров оголосив про нові грантові програми для виробників озброєнь від кластера Brave1
Дмитро Михайлов
Нікіта Галка
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на заході "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні". Brave1

Кластер оборонних технологій Brave1 спільно з Мінцифри та Міноборони оголосили про запуск нової грантової програми для виробників озброєнь за кількома напрямками.

Про це під час заходу "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, держава пропонує компаніям-виробникам до 150 мільйонів гривень на розробку під чітке технічне завдання та результат, а саме готові до застосування на фронті озброєння.

Пріоритетні напрямки:

  • вибухові речовини: масштабування виробництва бризантних і ініціюючих речовин;
  • тактичні балістичні ракети: створення українського HIMARS.
  • зенітні ракетні комплекси для боротьби з безпілотниками.
  • штучний інтелект: автономні БПЛА, дрони-перехоплювачі, AI для перехоплення КАБів.

Щоб взяти участь у конкурсах на отримання грантів, розробники мають подати запит на ознайомлення з їх умовами до 9 вересня 2025 року, пройти перевірку та підписати договір про нерозголошення.

Також оновлена грантова програма Brave1. Серед ключових змін — чіткий фокус на 70 детальних технологічних напрямах, що напрацьовані спільно з Силами безпеки та оборони, у 9 категоріях:

  • ракети;
  • штучний інтелект;
  • БПЛА;
  • наземні роботизовані комплекси;
  • РЕБ/РЕР;
  • безекіпажні катери та інші.

Крім того, розробники самі можуть обирати суму гранту — від 500 тисяч до 8 мільйони гривень — залежно від рівня готовності своєї технології, а середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

Окрім грантових конкурсів, Brave1 запускає спеціальні грантові програми, які дозволяють отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток інноваційних ідей в пріоритетних напрямах:

  • штучний інтелект: технології розпізнавання, донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та автоматизованого ухвалення рішень;
  • ракети: триває програма на розробку ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

Федоров також зазначив, що загалом Мінцифра спільно з Brave1 вже видали понад 600 грантів для виробників озброєнь на суму у понад 2,2 мільярда гривень.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "є-бали".

