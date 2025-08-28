Кластер оборонних технологій Brave1 спільно з Мінцифри та Міноборони оголосили про запуск нової грантової програми для виробників озброєнь за кількома напрямками.

Про це під час заходу "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, держава пропонує компаніям-виробникам до 150 мільйонів гривень на розробку під чітке технічне завдання та результат, а саме готові до застосування на фронті озброєння.

Пріоритетні напрямки:

вибухові речовини: масштабування виробництва бризантних і ініціюючих речовин;

тактичні балістичні ракети: створення українського HIMARS.

зенітні ракетні комплекси для боротьби з безпілотниками.

штучний інтелект: автономні БПЛА, дрони-перехоплювачі, AI для перехоплення КАБів.

Щоб взяти участь у конкурсах на отримання грантів, розробники мають подати запит на ознайомлення з їх умовами до 9 вересня 2025 року, пройти перевірку та підписати договір про нерозголошення.

Також оновлена грантова програма Brave1. Серед ключових змін — чіткий фокус на 70 детальних технологічних напрямах, що напрацьовані спільно з Силами безпеки та оборони, у 9 категоріях:

ракети;

штучний інтелект;

БПЛА;

наземні роботизовані комплекси;

РЕБ/РЕР;

безекіпажні катери та інші.

Крім того, розробники самі можуть обирати суму гранту — від 500 тисяч до 8 мільйони гривень — залежно від рівня готовності своєї технології, а середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

Окрім грантових конкурсів, Brave1 запускає спеціальні грантові програми, які дозволяють отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток інноваційних ідей в пріоритетних напрямах:

штучний інтелект: технології розпізнавання, донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та автоматизованого ухвалення рішень;

ракети: триває програма на розробку ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

Федоров також зазначив, що загалом Мінцифра спільно з Brave1 вже видали понад 600 грантів для виробників озброєнь на суму у понад 2,2 мільярда гривень.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "є-бали".