Росія знизила ціни на нафту для Індії — Bloomberg

Російська нафта Urals продовжує дешевшати для індійських покупців, тоді як Нью-Делі стикається зі стійким тиском з боку США скоротити торгівлю з РФ. Адміністрація Дональда Трампа заявляє, що доходи від експорту нафти допомагають фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, які отримали пропозиції щодо російської нафти, ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent з урахуванням доставки. Ціна вказана для вантажів, які будуть завантажені наприкінці вересня та в жовтні, зазначили співрозмовники агентства.

Ще минулого тижня дисконт становив близько 2,5 долара за барель, а в липні він був лише 1 долар. Для порівняння, американська нафта, закуплена низкою індійських НПЗ, нещодавно коштувала з премією приблизно в 3 долари до Brent.

Попри жорсткі тарифи, запроваджені Трампом проти торгівлі з Росією, індійські переробники продовжують закупівлі Urals. Постійна критика та економічні заходи з боку Вашингтона підштовхнули прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді до заяв про важливість відносин з Москвою.

Urals – флагманська нафта Росії, яка постачається із західних портів країни. Індія стала найбільшим імпортером морських поставок від виробника ОПЕК+ після початку війни в Україні у 2022 році.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня мита набули чинності. Вони торкнулися понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.