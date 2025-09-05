Путін назвав іноземні війська в Україні "законною ціллю" для Росії

Лідер Кремля Володимир Путін прокоментував можливу присутність іноземних військ в Україні, заявивши, що будь-який іноземний контингент на території України "законною ціллю для Росії".

Слова Путіна цитує РИА Новости.

За словами Путіна, проблем із комунікацією з Дональдом Трампом у нього немає. Він додав, що у разі досягнення довгострокових домовленостей Москва готова їх дотримуватися, і тому "контингенту на Україні робити нічого".

Лідер РФ також підкреслив, що поява будь-яких військ на території України в ході бойових дій, особливо зараз, буде розглядатися Росією як "законна ціль для ураження".

"Що стосується можливих контингентів військових в Україні, ну, це одна з першопричин втягування України в НАТО, тому, якщо там будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, в ході ведення бойових дій, виходимо з того, що це будуть законні цілі для ураження", — сказав російський лідер.

Раніше, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч європейських лідерів за участю президента України Володимира Зеленського. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн Коаліції охочих погодилися або надіслати війська в Україну, або надати засоби для підтримки сил коаліції для забезпечення безпеки на суші, морі та в повітрі.

За його словами Коаліція охочих має на меті забезпечити засоби для відновлення української армії, щоб вона могла не лише протистояти будь-якому новому нападу, але й стримувати Росію від подальшої агресії.