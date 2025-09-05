Міносвіти планує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ

Міністерство освіти і науки України пропонує запровадити "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до закладів вищої освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 5 вересня.

"Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо і уже розробили відповідний проєкт постанови, — це так званий "нульовий курс". Це вступ без НМТ на "нульовий курс", який дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на "нульовий курс" і провчити їх рік", — сказав Лісовий.

За його словами, проєкт постанови для цієї ініціативи вже розробили, він передбачає, що таких абітурієнтів забиратимуть на навчання не лише під час основної вступної кампанії, а у межах зимового та весняного вступу".

"Забирати всіх, але потім, після навчання на нульовому курсі, вивести дітей на НМТ для того, щоб не порушувати оцей справедливий розподіл державних ресурсів", — сказав міністр.

На його думку, такий інструмент "теж може бути дієвим".

"Сьогодні ректорська спільнота цю ідею підтримує. Я думаю, ми заберемо дуже багато дітей, в тому числі дітей з-за кордону", — додав Лісовий.