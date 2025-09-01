В Україні з 1 вересня стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної школи, під час якого тестуватимуть нові навчальні програми, розроблені спеціально під цей формат.

Про це у телеграм-каналі повідомив голова парламентського комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", — написав Бабак.

Зазначається, що проєкт триватиме до вересня 2027 року та стане першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовки до переходу на 12-річну систему.

Він передбачає два напрями навчання: академічний і професійний.

Академічні ліцеї різного спрямування більш поглиблено готуватимуть учнів за обраним профілем. Це дозволить дитині обрати профіль, до якого в неї є хист, та зосередитися на вивченні дисциплін саме цього напряму.

"Це надасть можливість концентруватися на головному. Не перевантажувати дитину, зберігаючи її фізичне і ментальне здоров’я, розвиваючи її найкращі здібності", — зазначив нардеп.

Своєю чергою, старша профільна школа в плановому форматі дасть учню можливість підготуватись до обраного університету відповідно до його намірів і здібностей, що в перспективі дозволить скоротити бакалаврат із 4-річного до 3-річного.

"Будемо відверті, перший курс сьогодні — це зазвичай час "вирівнювання", повторення тем шкільної програми, підтягування до відповідного рівня, потрібного у виші. Нова профільна школа цю проблему нівелює", — написав Бабак.

Він також зазначив, що профільне навчання впроваджуватиметься не лише в академічних, але і в професійних ліцеях, де учні окрім повної середньої освіти здобуватимуть ще й професію.

"У 2027 році ця система стане реальністю в масштабах всієї країни. За кілька днів розпочнеться тестування нового формату. Це важливо для переходу на євростандарт освіти. Щоб до цього були готові всі: і учні, і вчителі, і батьки", — додав нардеп.

Про нову українську школу (НУШ)

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, зокрема перехід на 12-річну систему шкільної освіти. У 2018 році Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Із 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні. У 2021 році стартував пілот НУШ у базовій школі — п’яті класи у понад 130 школах з усієї України. А 2022 року старт НУШ відбувся в усіх 5-х класах України.

Навчання за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочалося 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти мало розпочатися 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти має розпочатися з 1 вересня 2027 року.