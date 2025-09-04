Міністерство освіти і науки запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі та мають результати іспиту " матура " (egzamin maturalny).

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

"Ми вiдкрили додатковий вступ для старшокласникiв, якi закiнчили навчальний рiк у Польщi i склали iспит матура. Українськi ЗВО вiдтепер зможуть приймати результати матури як пiдстави для зарахування на навчання. Таким чином, пiсля змiни умов вступу iноземцiв до польських унiверситетiв ми пропонуємо українцям альтернативу без втрати часу та можливостей", — сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Зазначається, що це стосується громадян України, які закінчили польський ліцей чи технікум та мають дійсний сертифікат "матури". Зокрема, вступники можуть подавати заяви за результатами відповідного іспиту, якщо у рік вступу склали щонайменше чотири предмети: обовʼязково польську мову, математику та ще два предмети на вибір.

У відомстві повідомили, що наразі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) заклади освіти можуть реєструвати заяви вступників на основі результатів матури.

"Подання заяв здійснюватиметься через заклади освіти (з можливістю дистанційної подачі заяв) - терміни прийому заяв визначаються закладами вищої освіти, а зарахування проводиться не пізніше 20 жовтня. Додатковий вступ здійснюється виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту", — йдеться у повідомленні.

Зарахування в межах цього додаткового набору відбувається на контракт межах ліцензованих обсягів і не впливає на вже розподілені місця державного замовлення, уточнили в МОН.

Як подати заяву:

обрати освітню програму на сайті vstup.edbo.gov.ua;

подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно через канал зв’язку, визначений закладом

Заяви в ЄДЕБО на основі іноземного документа про освіту реєструються приймальними комісіями ЗВО за наданими паперовими документами вступника. Їх також можливо надати засобами електронного зв'язку за умови використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) заявника.

"Додатковий набір дозволяє громадянам України, які складали матуру за кордоном, приєднатися до української академічної спільноти вже в цьому навчальному році — без відтермінування старту навчання", — додали у відомстві.