Вночі дрони атакували Рязанський НПЗ та нафтобазу в окупованому Луганську

Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у російській Рязані та в тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, по Рязанському НПЗ удар здійснив 14-й полк СБС у взаємодії із Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складниками Сил оборони. Тим часом по "Луганській нафтобазі" удар дронами завдав саме 14-й полк СБС.

Водночас губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що над регіоном нібито збили вісім безпілотників. За його словами, жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає, однак уламки впали на територію промислового підприємства.