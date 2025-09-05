Перейти до основного змісту
Генштаб повідомив про бойові втрати армії РФ станом на 5 вересня
Генштаб повідомив про бойові втрати армії РФ станом на 5 вересня

Юрій Свиридюк
військові РФ, російські солдати
Війська йдуть до Червоної площі для участі в репетиції військового параду до Дня Перемоги у Москві, Росія, 3 травня 2025 року. Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2025 року орієнтовно склали близько 1 086 220 військових. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За даними військових, російська армія також втратила:

  • 11 159 танків (+2 за добу);
  • 23 243 бойові броньовані машини (+2);
  • 32 435 артилерійських систем (+50);
  • 1 480 реактивних систем залпового вогню (+1);
  • 1 216 засобів ППО (+1);
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 56 267 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+222);
  • 3 686 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • 1 підводний човен;
  • 60 831 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+139);
  • 3 956 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Минулої доби українські військові повідомляли, що Сили оборони ліквідували впродовж попередньої доби 840 солдат РФ.

