Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2025 року орієнтовно склали близько 1 086 220 військових. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 810 російських солдат.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
За даними військових, російська армія також втратила:
- 11 159 танків (+2 за добу);
- 23 243 бойові броньовані машини (+2);
- 32 435 артилерійських систем (+50);
- 1 480 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 1 216 засобів ППО (+1);
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 56 267 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+222);
- 3 686 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- 1 підводний човен;
- 60 831 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+139);
- 3 956 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються. Минулої доби українські військові повідомляли, що Сили оборони ліквідували впродовж попередньої доби 840 солдат РФ.
