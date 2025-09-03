Перейти до основного змісту
Генштаб: російська армія за добу втратила понад 800 військових
Юрій Свиридюк
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила орієнтовно 1 мільйон 85 тисяч 410 військових. Лише за минулу добу втрати особового складу росіян збільшилися на 840 солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 4 вересня. За даними українських військових, з 24 лютого 2022 року Росія також втратила:

  • танків — 11 157 одиниць,
  • бойових броньованих машин — 23 241 (+4),
  • артилерійських систем — 32 385 (+43),
  • РСЗВ — 1 479 (+2),
  • засобів ППО — 1 215 (+2),
  • літаків — 422,
  • гелікоптерів — 341,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 56 045 (+261),
  • крилатих ракет — 3 686 (+22),
  • кораблів/катерів — 28,
  • підводних човнів — 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 60 692 (+92),
  • одиниць спеціальної техніки — 3 956.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

