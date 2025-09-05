Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запроваджує візові обмеження для низки громадян країн Центральної Америки, яких підозрюють у "свідомих діях в інтересах Комуністичної партії Китаю" та підриві верховенства права.

Про це пише Reuters.

У заяві Рубіо не називав конкретних осіб чи прикладів дій, через які запроваджуються санкції.

"У результаті ці люди та члени їхніх найближчих сімей загалом не зможуть в’їхати до Сполучених Штатів", — йдеться у заяві держсекретаря.

За словами Рубіо, нова політика дозволяє обмежувати американські візи для "громадян країн Центральної Америки, які перебуваючи у своїх країнах і свідомо діючи від імені КПК, навмисне керують, фінансують, підтримують чи здійснюють діяльність, що підриває верховенство права в регіоні".

Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не відреагувало на заяву Рубіо.

Вашингтон і Пекін уже роками мають напружені відносини через торговельні тарифи, питання кібербезпеки, шпигунство, походження COVID-19, власність TikTok, а також ситуації в Гонконзі та на Тайвані. В останні роки Китай прагне посилити свій вплив у Латинській Америці — регіоні, який традиційно вважався сферою впливу США.