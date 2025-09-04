На сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих лідери показали конкретні результати та схвалили роботу начальників штабів і міністрів оборони, яка передувала зустрічі.

Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми обговорили гарантії безпеки для України. І це була вирішальна зустріч... Сьогодні була рішучість, але також і конкретні дії. Лідери схвалили роботу своїх начальників штабів та міністрів оборони. Ми будемо невпинно працювати над тим, щоб Україна залишалася сильною, Європа – безпечною, та мир – досяжним", — зазначила вона.

За словами президентки ЄК, найпершою та найсильнішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України без обмежень.

"Ми повинні перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для нинішніх і майбутніх агресорів. Це означає наявність сильних, добре оснащених та сучасних постійних Збройних сил. Наші оборонні підприємства прискорюють співпрацю, щоб це сталося", — сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що вже майже 90 тисяч українських військових пройшли навчання в Європі, і Коаліція зобов'язалася зробити ще більше у цьому напрямку.

"Другим рівнем гарантії безпеки для України є сили підтримки, включаючи підтримку США. Сьогодні 26 країн зобов'язалися створити такі сили для підтримки в рамках припинення вогню або мирної угоди. 26 країн готові розгорнути сили на землі, у повітрі або на морі", — заявила президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, це має допомогти забезпечити тривалий мир і стримати майбутню агресію.

"Третя гарантія безпеки — це сильна та надійна оборонна позиція Європи. Нам потрібне зростання інвестицій в оборону. Тому гарна новина, що SAFE, наш оборонний фонд у розмірі 150 мільярдів євро, повністю сплачений, і в ньому беруть участь 19 держав-членів. Більшість із них інвестуватимуть не лише у власні оборонно-промислові бази, а й в українські", — сказала вона.

Засідання Коаліції охочих 4 вересня

У Парижі 4 вересня відбулося засідання Коаліції охочих. У саміті взяли участь представники 39 країн. Також там був присутній і Зеленський.

Як повідомляла кореспондентка Суспільного на зустрічі Коаліції охочих також був присутній спецпредставник США Стів Віткофф. Згодом він мав зустріч з українською делегацією.

За підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для забезпечення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

Також глава Франції зазначив, що найближчими днями буде остаточно визначена підтримка з боку США у забезпеченні безпекових гарантій.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що парламенти держав Коаліції охочих мають проголосувати за гарантії безпеки для України, аби уникнути повторення Будапештського меморандуму.