Фіцо їде в Україну на зустріч з Зеленським

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у пʼятницю, 5 вересня, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Про це повідомляє видання Spravy.
Як повідомили в уряді, під час зустрічі з Зеленським Фіцо планує зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію.
В Ужгороді словацький премʼєр також проведе зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.
На зустрічах Фіцо супроводжуватимуть віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.
1 вересня Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним, а потім проведе зустріч з Зеленським.
Під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".