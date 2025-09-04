Фіцо їде в Україну на зустріч з Зеленським

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у пʼятницю, 5 вересня, зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це повідомляє видання Spravy.

Як повідомили в уряді, під час зустрічі з Зеленським Фіцо планує зосередитись на питанні енергетичної інфраструктури, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію.

В Ужгороді словацький премʼєр також проведе зустрічі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

На зустрічах Фіцо супроводжуватимуть віцепрем'єрка і міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ і європейських питань Юрай Бланар.

1 вересня Фіцо повідомив, що відвідає Китай та зустрінеться з очільником Росії Путіним, а потім проведе зустріч з Зеленським.

Під час зустрічі з Путіним у Китаї Фіцо заявив, що проситиме Зеленського "не атакувати" нафтопровід "Дружба".