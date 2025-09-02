Видання Kyiv Independent заявляє про тиск та погрози зі сторони компанії Fire Point після розслідування, де вказується, що компанія завищувала ціни на дрони, які постачала державі.

Про це головна редакторка видання Ольга Руденко написала у Facebook.

"Вчора отримали лист від керівника компанії Єгора Скалиги з вимогою спростування матеріалу про те, що НАБУ веде розслідування щодо діяльності компанії. За інформацією наших джерел, в рамках цього розслідування в тому числі перевіряється можливість того, що компанія завищувала ціни на дрони, які постачала державі, а також версія про зв’язок компанії з Тимуром Міндічем — бізнесменом, близьким до президента", — написала Руденко.

За її словами, Скалига причин для спростування не написав. В якості головного аргументу він надав лист з НАБУ, "який жодним чином не спростовує факти, вказані в нашій статті".

"Лист говорить про наявність розслідування, але не каже, чи фігурує в ньому компанія Fire Point, посилаючись на таємницю слідства. Все. Жодного спростування не було. На це звернення представник Fire Point отримає від нас аргументовану відповідь", — пише головна редакторка видання.

Вона зазначає, що головне те, що керівник Fire Point поінформував редакцію, що подасть заяву до СБУ про "вчинення злочину" зі сторони редакції за статтями "Про державну зраду і пособництво державі-агресору". Руденко вказує, що за оцінкою Скалиги, матеріал нібито "спрямований невідомими замовниками" та "покликаний зірвати ракетну програму України".

"Цю погрозу я вважаю нічим іншим, як спробою тиску на редакцію — при чому з метою не лише налякати нас, але й інших журналістів, які можуть зацікавитись діяльністю компанії", — додала Руденко.

Що цьому передувало

Kyiv Independent з посиланням на п’ять джерел повідомило, що НАБУ нібито перевіряє компанію Fire Point через підозри у завищенні вартості та кількості безпілотників. Видання зазначає: розслідування може бути пов’язане з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95". Адвокат Міндіча заявив, що не має інформації про його зв’язок із Fire Point.

У Fire Point підтвердили факт перевірки, але назвали її "чутками опонентів" і заперечили звинувачення.

"Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає", – сказала техдиректорка компанії Ірина Терех.

За словами Терех, компанія здатна виготовляти до 100 дронів FP-1 на день і планує виробити близько 9 тисяч у 2025 році. Ці дані не враховують ракету "Фламінго". У НАБУ повідомили, що розслідувань щодо ракети немає.