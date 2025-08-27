Міносвіти продовжило вступ до профтехів: подати заяву можна до жовтня

Міністерство освіти і науки продовжило вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти до 1 жовтня 2025 року.

Про це йдеться на сайті МОН.

Зазначається, наразі до профтехів подано 66 180 заяв, з яких 61 309 — від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів. Зокрема, 34 449 заяв подали чоловіки й хлопці, 31 731 — жінки та дівчата.

У відомстві уточнили, що для вступу до професійно-технічних закладів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ). Замість цього проводять співбесіди або творчі конкурси.

Зазвичай рейтинг вступників формують за середнім балом шкільного свідоцтва, а навчання можливе як на бюджетній основі, так і за контрактом.

Подати заяву на вступ можна особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Щоб знайти й обрати профтех, потрібно зайти на сайт "Профтех онлайн" та відкрити розділ "Вибери свій". Там також можна детальніше дізнатися про напрями навчання та отримати відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступу.

Тривалість навчання становить від 6 місяців до 3 років і залежить від обраної професії, рівня освіти вступника та його попередньої кваліфікації.