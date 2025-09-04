Росія спрямовує майже половину свого бюджету на військові потреби — генсек НАТО

Наразі Росія виділяє 40% свого бюджету для військової економіки. Значна частина коштів спрямовується на виробництво нової техніки та озброєнь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Празькому оборонному саміті Інституту стратегічних досліджень, повідомляє кореспондент Суспільного.

За його словами, цього року Кремль планує виготовити щонайменше 1 500 танків, 3 000 броньованих машин і сотні ракет "Іскандер".

"Але ми не повинні бути наївними. Ця тенденція не зміниться найближчим часом. Росія є і в осяжному майбутньому залишиться дестабілізуючою силою в Європі та світі. І саме тому, коли лідери НАТО зустрілися в червні в Гаазі, наші пріоритети були абсолютно чіткими. Інвестувати набагато більше в оборону і прискорити наше оборонне виробництво, і це саме те, що ми робимо", — сказав Рютте.

Він також відзначив досвід України у швидкій промисловій мобілізації та інноваціях в оборонному секторі.

Зокрема, від початку повномасштабної війни Україна наростила річне виробництво артилерійських систем майже з нуля до понад 200 одиниць, а також стала одним із найбільших виробників автономних систем, здатним виробляти понад 4,5 мільйона дронів на рік.

"І це справді приголомшливо. Уявіть собі, що таке відбувається в Європі та Північній Америці, і я вважаю, що це наш напрямок руху. Перед представниками індустрії в цій кімнаті відкриваються величезні можливості. Попит на можливості є реальним і нагальним. Він зростає і буде продовжувати зростати", — сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, 1 вересня на позачерговому засіданні Ради Україна–НАТО в штаб-квартирі Альянсу заступник міністра оборони України Сергій Боєв заявив, що Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів та артилерії.

За його словами, допомога з боку Північної Кореї та Ірану свідчить про небезпечний вплив війни Росії проти України на глобальну безпеку. Зокрема, українська сторона закликала союзників надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і далекобійні ракети, а також інвестувати у виробництво дронів в Україні.