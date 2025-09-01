Росія суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів та артилерії.

Про це заявив на позачерговому засіданні Ради Україна–НАТО в штаб-квартирі Альянсу заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

За його словами, допомога з боку Північної Кореї та Ірану свідчить про небезпечний вплив війни Росії проти України на глобальну безпеку.

Українська сторона закликала союзників надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot і далекобійні ракети, а також інвестувати у виробництво дронів в Україні.

Союзники засудили масовані російські обстріли, підкресливши, що атаки на цивільні об’єкти доводять відсутність прагнення Москви до миру. Вони запевнили, що продовжуватимуть підтримувати Україну, у тому числі шляхом сталого постачання озброєння та допомоги у захисті енергетичної інфраструктури перед зимою.