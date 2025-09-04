Зеленський: територіальні поступки Україні відкриють Росії шлях до Європи

Територіальні поступки України лише посилять загрозу з боку Росії, адже Путін використає захоплені території як плацдарм для нових атак уже проти Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

Поступки не принесуть миру

Глава держави заперечив твердження, що відхід ЗСУ зі східних регіонів України відновить мир. Він нагадав, що анексія Криму у 2014 році стала підготовкою до подальшої агресії, а захоплення частини Донбасу — плацдармом для ширшої окупації.

"Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч із Харковом. Він також захопить промисловий центр Дніпро, і це відкриє йому нові можливості", — наголосив Зеленський.

Загроза для Європи

Президент зазначив, що в разі слабкості Європи, Росія може поширити агресію на нові території.

"Якщо Європа сильна — він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка — тоді постраждає від дій Росії", — сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що відстань між Москвою та Парижем — менш як 3 тисячі кілометрів, тоді як російські ракети вже мають дальність до 2500 кілометрів. Україна, зі свого боку, також отримала ракети дальністю 3 тисячі кілометрів.

Війна стимулює технологічний розвиток

На думку Зеленського, війна стимулює технологічний розвиток як в Україні та Європі, так і в Росії.

"Через два роки росіяни матимуть багато ракет із дальністю 5 тисяч кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому контексті зброя, яку Росія застосовує сьогодні, не так уже й відрізняється від ядерних носіїв", — заявив президент.

Він наголосив, що саме доля України визначить, де проляже східний кордон Європи.

"Якщо країна не встоїть, цей кордон буде вже по Польщі, а то й по Німеччині. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?" — додав глава держави.

Президент Зеленський 3 вересня прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорять ситуацію на фронті та виступлять зі спільними заявами.

4 вересня у Парижі запланована зустріч Коаліції охочих в гібридному форматі. Головуватимуть Еммануель Макрон та Кір Стармер. Лідери планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу.