Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховує використати зиму як зброю проти України, тому потрібно посилювати протиповітряну оборону.

Про це він сказав на спільній пресконференції із премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Марієнборзі 3 вересня.

"Нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. І ми не можемо цього допустити", — зазначив Зеленський.

Що цьому передувало

1 вересня у Пекіні російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія нібито "ніколи не била по енергетиці України", а удари завдає лише "у відповідь" на атаки по нафтовій інфраструктурі РФ. Він також пригрозив, що українці "відразу зрозуміють межі", якщо Європа перекриє постачання газу та нафти.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Кремль нібито відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по українській енергосистемі перед зимою 2025 року. Її мета — послабити український спротив.

У ніч на 31 серпня Росія завдала масованого удару дронами по Чорноморську на Одещині, пошкодивши чотири енергооб’єкти ДТЕК. Без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів.