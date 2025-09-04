Зеленський: Без справжньої військової поразки Росія не піде на мир

Росія не зацікавлена в укладенні мирного договору й може погодитися на нього лише після серйозної військової поразки.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

"Вона (Росія - Ред) цього не хоче — це очевидно. Ми всі повинні усвідомлювати її цілі, тим більше, що Путін зараз у досить комфортній ситуації. Він має абсолютну владу… Він утримує своє життя, чіпляючись за владу. Він не звертає уваги на економіку. Звісно, ресурси у нього є», — сказав Зеленський.

Він додав, що міжнародного тиску на Москву поки недостатньо:

"Санкції обходять. Деякі наші партнери заявляють, що хочуть боротися з агресором, а потім ми бачимо їх у Китаї: вони обіймаються, тиснуть руки, навіть якщо ці руки в крові. Саме тому Путін не відчуває серйозної загрози" — сказав Зеленський.

Зеленський також нагадав, що від початку вторгнення українці продемонстрували здатність чинити опір:

2Ми піднялися з першого ж дня війни, бо захищали своїх дітей і свою Батьківщину. А Батьківщина — це ти, твоя сім’я, твої цінності", - додав він.