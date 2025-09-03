Сирський доручив обладнати навчальні центри ЗСУ підземними укриттями

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань підготовки військовослужбовців та безпеки навчальних центрів. Він доручив якомога швидше обладнати усі навчальні центри ЗСУ підземними укриттями.

Про це він повідомив у своєму Telegram 3 вересня.

Головною темою наради стали заходи безпеки у центрах під час дронових та ракетних атак. За літній період збудовані підземні споруди для проживання курсантів, перекриті ходи на стрільбищах, а в деяких центрах вже 100% особового складу живе у підземних укриттях.

Сирський доручив завершити облаштування підземних укриттів у максимально короткі строки та сконцентрувати на цьому зусилля.

Він додав, що на даний час курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день за шостим виданням програми БЗВП. Органам військового управління дозволено коригувати термін у бік збільшення.

Він наголосив, що якість підготовки – один із ключових факторів, який рятує життя та зміцнює оборону країни. Раніше Сирський повідомляв про заборону скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках у навчальних центрах.

Випадки обстрілу по навчальних центрах ЗСУ

Російські війська 22 червня завдали удару ракетою "Іскандер-М" по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

1 червня війська РФ завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України на Дніпропетровщині. Відомо про понад 10 загиблих і понад 60 поранених.

На цьому тлі тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади та назвав його "усвідомленим кроком", зробленим через "відчуття відповідальності" внаслідок удару армії РФ.

3 червня президент Володимир Зеленський звільнив Драпатого, який обіймав цю посаду з листопада 2024-го та призначив його керувати Об'єднаними силами українського війська.

19 червня президент призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.