Сирський: "Курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день"

Курс базової загальновійськової підготовки зараз триває щонайменше 51 день. Водночас органам військового управління мають можливість коригувати цей термін у бік збільшення.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 3 вересня за підсумками наради з питань підготовки у Збройних Силах України.

Сирський відзначив, що в умовах, коли противник тисне чисельністю, якість підготовки військовослужбовців — один із вирішальних факторів. За його словами, краща навченість рятує життя й зміцнює захист всієї країни.

"На даний час курс базової загальновійськової підготовки триває щонайменше 51 день та проводиться за шостим виданням програми БЗВП, що враховує тактичні й технологічні виклики сучасної війни. Водночас органам військового управління надано можливість коригувати цей термін у бік збільшення", — повідомив Головнокомандувач.

Він додав, що основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак з боку РФ. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття.

За словами Сирського, за літній період у цій сфері вдалося виконати значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються, на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.