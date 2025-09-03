Маємо посприяти економічному виснаженню РФ, щоб припинити війну — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що з Москвою не вдасться вести конструктивні перемовини про мир в Україні, доки Росія має ресурси для ведення війни. Тому Захід має посприяти економічному виснаженню РФ.

Про це в інтерв'ю телеканалу Sat.1 заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Spiegel.

"У мене немає підстав вірити Путіну з жодного питання", — сказав він.

За словами канцлера, лідер РФ наразі взагалі не бачить для себе причин для наближення до припинення вогню чи мирної угоди з Україною.

Ми маємо створити підґрунтя для цього. Військовим чином це буде непросто, але економічним тиском – це можливо", — сказав Мерц.

За його словами, необхідно зробити так, щоб Росія більше не могла підтримувати свою воєнну економіку.

"Я говорю про економічне виснаження, якому ми повинні сприяти", — сказав канцлер і додав, що такими заходами могли б бути, наприклад, високі тарифи проти держав, які активно торгують з Росією.

Мерц також назвав Путіна найсерйознішим воєнним злочинцем сучасності.

"Він воєнний злочинець. Він, мабуть, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу. І ми просто повинні чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поблажливості", — сказав він.

Spiegel зазначає, що Мерц на посаді канцлера вже звинувачував Росію у "серйозних воєнних злочинах" та "тероризмі проти цивільного населення", однак вперше схарактеризував Путіна, як "імовірно, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу".