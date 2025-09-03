Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на розмову з президентом США Трампом щодо тиску на Росію через санкції за затягування відповіді щодо зустрічі між очільником РФ Путіним та Зеленським.

Про це президент повідомив під час брифінгу з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Ми говорили, що тиск з боку зі Сполучених Штатів може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату. Якщо Путін цього не зробить, то тоді, по можливості, застосуйте тарифи, санкції проти нього. Ми передали сигнали президенту США, якщо не буде цієї зустрічі, то тоді надайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Він сказав, що через кілька тижнів дасть відповідь, це може бути два або три тижні. Ми цими днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", — повідомив Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що у Конгресі США є двопартійна підтримка України, тому він сподівається на розуміння від адміністрації президента США на цю підтримку.

Президент повідомив, що США підтримали передачу Україні додатково 10 систем протиповітряної оборони Patriot, але "рішення повільні" сказав Зеленський. Як саме США можуть передати ці системи ППО Patriot — президент не розповів.

Новина доповнюється…