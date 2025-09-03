Перейти до основного змісту
Рада звернулась до Європарламенту із закликом засудити вбивство Андрія Парубія
Рада звернулась до Європарламенту із закликом засудити вбивство Андрія Парубія

Олена Богданьок
Рада звернулась до Європарламенту із закликом засудити вбивство Андрія Парубія
Андрій Парубій під час виступу на міжнародному форумі Центральної та Східної Європи "VIA CARPATIA" у Верховині, Івано-Франківська область, Україна, 14 червня 2019 року. УНІАН/Андрій Кримський

Верховна рада у середу, 3 вересня, звернулась до Європейського парламенту та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство ексголови ВРУ Андрія Парубія як акт політичного терору з боку Росії та з проханням вшанувати його пам'ять.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

За таке рішення проголосували 296 народних депутатів.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія ― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту. 30 серпня його застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".

