Рада звернулась до Європарламенту із закликом засудити вбивство Андрія Парубія

Верховна рада у середу, 3 вересня, звернулась до Європейського парламенту та парламентів європейських держав із закликом засудити вбивство ексголови ВРУ Андрія Парубія як акт політичного терору з боку Росії та з проханням вшанувати його пам'ять.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

За таке рішення проголосували 296 народних депутатів.

2 вересня у Львові поховали Андрія Парубія ― народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову парламенту. 30 серпня його застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков. Його син на позивний "Лемберґ" воював у складі Збройних сил України та зник безвісти на Донбасі у 2023 році. Колишня дружина Сцельнікова й мати "Лемберґа" — львівська письменниця Олена Чернінька, торік випустила книгу про зниклого сина.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту. На засіданні підозрюваний зізнався у вбивстві та заявив, що хоче, "щоб його обміняли на українських полонених і відправили в Росію, де він може знайти тіло сина".