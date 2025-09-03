В Україну приїхав міністр оборони Великої Британії

У Київ у середу, 3 вересня, приїхав міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Скоординуємо під час зустрічі основні питання наступного засідання у форматі "Рамштайн", що відбудеться в Лондоні, та спільні оборонні проєкти. Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", — написав Шмигаль.

Доповнено об 11:55:

У Києві британський міністр оборони на власні очі побачив збитки, завдані будівлі Британської Ради (British Council) російськими ударами минулого тижня, повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Війну, яку Путін продовжує вести", — зазначили у відомстві.

30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня. Про це Суспільному повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання у британській столиці проведуть у "фізичному форматі", проте порядок денний поки що не розголошують.