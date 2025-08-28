Перейти до основного змісту
У Києві російський обстріл пошкодив офіс Британської Ради
У Києві російський обстріл пошкодив офіс Британської Ради

Олена Богданьок
Внаслідок удару РФ по Києву вночі 28 серпня пошкоджений офіс Британської Ради (British Council). Він залишатиметься закритим для відвідувачів до подальшого повідомлення.

Про це Британська Рада повідомляє у соцмережах.

“Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою”, — йдеться у повідомленні.

Британська Рада — це громадська організація, підзвітна МЗС Великої Британії. Її мета — розвиток зв'язків між Великою Британією та іншими країнами у сфері освіти, мистецтва і культури. Офіси Ради є більш ніж у 100 країнах світу.

Раніше стало відомо, що будівля Представництва ЄС була серйозно пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російського обстрілу Києва вночі 28 серпня.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

Загалом у ніч проти 28 серпня Сили протиповітряної оборони збили 589 цілей із 629 засобів повітряного нападу. Зокрема, знешкодили 563 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.

