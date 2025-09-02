Євросоюз схвалив виділення 1 мільйона євро на гуманітарну допомогу для задоволення найнагальніших потреб жителів Афганістану, де напередодні стався сильний землетрус.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані гуманітарним партнерам ЄС, які вже надають допомогу постраждалим людям у цій країні.

Також ЄС надасть Афганістану близько 130 тонн гуманітарної допомоги з власних запасів. Вона включає предмети намети та інші предмети для укриття, одяг, медикаменти та засоби для очищення води.

Цей вантаж буде доставлено двома гуманітарними рейсами, що фінансуються європейським блоком. Вони мають прибути до Кабула вже цього тижня.

Крім того, ЄС активував супутникову службу Copernicus для створення карт надзвичайних ситуацій, що допоможе у наданні допомоги афганцям.

У Єврокомісії додали, що ця нова допомога надається на додаток до 161 мільйона євро фінансової допомоги, вже виділеної у 2025 році гуманітарним організаціям у країні.

Там нагадали, що ЄС організовує гуманітарні рейси до Афганістану з 2021 року, зокрема кілька після смертельного землетрусу 2023 року в Гераті. Тоді до країни було доставлено близько 2000 тонн допомоги.

31 серпня у східних провінціях Афганістану, поблизу кордону з Пакистаном, стався землетрус магнітудою 6,0, який за останніми даними забрав життя понад 1400 людей. Підземні поштовхи зачепили гірські райони, але їх відчували й в кількох містах країни. Зокрема Джелалабад, розташований за 17 миль від епіцентру, зазнав серйозних руйнувань.