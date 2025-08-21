В Афганістані згорів автобус із депортованими з Ірану: загинули 79 людей

На заході Афганістану автобус із депортованими з Ірану людьми потрапив у ДТП й загорівся. Загинули щонайменше 79 людей.

Про це повідомляють СNN та ВВС.

Автобус, що перевозив афганських громадян, нещодавно депортованих з Ірану, зіткнувся з вантажівкою та мотоциклом на трасі поблизу міста Герат і загорівся. За офіційними даними місцевої влади, загинули щонайменше 79 людей, серед них — 17 дітей.

За словами речника губернатора Герата муфтія Мохаммеда Юсуфа Саїді, автобус виїхав із прикордонного міста Іслам-Кала та прямував до Кабула. Загинули всі пасажири автобуса, а також двоє людей з інших транспортних засобів.

Поліція Герата заявила, що аварія сталася через "надмірну швидкість та недбалість" водія автобуса.

Відео й фото з місця трагедії показують повністю охоплений вогнем транспортний засіб, від якого залишився лише обгорілий каркас.

Зазначається, що аварія сталася на тлі посилення Іраном депортації нелегальних афганських мігрантів. Тегеран раніше заявляв про свій намір виселити мільйони нелегальних афганців, які виконують низькооплачувану працю по всьому Ірану, часто — у важких умовах.

Депортації – частина програми, оголошеної Іраном у березні – стрімко зросли після конфлікту Ірану з Ізраїлем, що підживлювалося необґрунтованими твердженнями про те, що афганці шпигували на користь Ізраїлю до та під час нападів.

За даними Агентства ООН у справах біженців, із січня Іран покинули понад 1,5 мільйона афганців. Деякі з них жили в Ірані поколіннями.

