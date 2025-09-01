В Афганістані стався сильний землетрус: загинули понад 800 людей, поранені 2800

У східних провінціях Афганістану, поблизу кордону з Пакистаном, стався землетрус магнітудою 6,0. Понад 800 людей загинули та 2800 дістали поранення. Кілька сіл повністю зруйновані.

Про це повідомляє Sky News.

Землетрус стався близько 23:47 за місцевим часом (22:17 за Київським часом) у провінції Кунар, неподалік Джелалабаду у провінції Нангархар. Підземні поштовхи зачепили гірські райони, а рятувальні бригади поспішили до віддалених населених пунктів.

Понад 800 людей загинули та 2800 отримали поранення внаслідок землетрусу в Афганістані, повідомив речник уряду Талібану.

Представники Афганського Червоного Півмісяця повідомили, що медичні команди та рятувальники надають екстрену допомогу постраждалим родинам. За словами представника міністерства охорони здоров’я Афганістану, операції з порятунку тривають, а кількість загиблих і поранених ще може змінюватися.

За словами афганського чиновника, кілька сіл були овністю зруйновані» внаслідок землетрусу.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих провінції Кунар повідомило про загиблих та поранених у районах Нур-Гул, Сокі, Ватпур, Маногі та Чападаре.

Землетрус відчували і в кількох містах Афганістану. Місто Джелалабад, розташоване за 17 миль від епіцентру, зазнало серйозних руйнувань. Більшість будівель у місті низькі та зведені з бетону чи цегли, проте у віддалених районах люди живуть у будинках із глини та дерева, що значно підвищує ризик руйнування під час землетрусу.

ООН заявила, що її команди в Афганістані "надають екстрену допомогу та підтримку, що рятує життя".

"ООН в Афганістані глибоко засмучена руйнівним землетрусом, який стався у східному регіоні та забрав сотні життів, ще більше людей отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров'я в Афганістані також заявила, що її команди "перебувають на місцях у лікарнях та медичних закладах, підтримуючи лікування поранених та оцінюючи нагальні потреби у сфері охорони здоров'я".