Міністр європейських справ Угорщини Янош Бока заявив, що під час зустрічі у Копенгагені 2 вересня вимагатиме у представників інших країн Євросоюзу зосередити увагу на членстві країн Західних Балкан та не підтримуватиме вступ України до ЄС.

Про це Янош Бока повідомив перед зустріччю міністрів європейських справ, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми обіцяли членство країнам цього регіону понад 20 років тому. Настав час виконати свою обіцянку, інакше ми втратимо там свою авторитетність", — сказав Янош Бока.

Міністр європейських справ Угорщини також назвав вступ України до Євросоюзу "політичним питанням". Янош Бока не заявив, що Угорщина "не перешкоджає прогресу" Молдови на шляху до ЄС своїм блокуванням відкриття першого кластера переговорів з Україною

"Угорщина не пов'язує між собою жодних країн-кандидатів. Ми підтримуємо прогрес Молдови і виступаємо проти будь-якого зв'язку між країнами, оскільки вважаємо, що це процес, який базується на заслугах", — сказав Янош Бока.

Європейський комісар із питань демократії та правосуддя Майкл Макґрат на питання про те, як у ЄС відреагували на прийняття закону 12414 про обмеження роботи антикорупційних органів владою України, відповів, що Єврокомісія у контакті з урядом країни щодо реформи верховенства права.

"Важливо, щоб ми продовжували бачити прогрес. Ми постійно надаємо їм зворотний зв'язок щодо запропонованих змін та рішень, які вони прийняли нещодавно. Отже, взаємодія триває, і я сподіваюся, що вона продовжиться", — сказав Майкл Макґрат.

Міністерка Данії з європейських справ Марі Бʼєрре заявила, що розширення Євросоюзу є "геополітичною необхідністю" та ЄС підтримує реформи в Албанії та Чорногорії, які проводяться на шляху до членства.

"Причиною нового імпульсу в розширенні є Україна. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Зараз йдеться про безпеку. І було б несправедливо залишити Україну саму. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною", — сказала Марі Бʼєрре.

Раніше Суспільне повідомляло, що віцепремʼєр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка візьме участь у неформальному засіданні міністрів європейських справ щодо питання розширення Євросоюзу 2 вересня.