Віцепремʼєр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка візьме участь у неформальному засіданні міністрів європейських справ щодо питання розширення Євросоюзу.

Про це Суспільному повідомили у данському головуванні у Євросоюзі.

Зустріч пройде у столиці Данії Копенгагені. Засідання розпочнеться 1 вересня з робочої вечері. 2 вересня відбудеться сама зустріч щодо розширення.

Раніше у Копенгагені пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Під час зустрічі міністри погодились, що Росія не має отримати свої заморожені активи, поки не компенсує Україні збитки від війни, яку ж і розпочала. Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Кая Каллас попросила представників країн-членів ЄС надати пропозиції щодо подальших санкцій проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час зустрічі закликав країни ЄС до "реалістичних дій" щодо примусу Росії до миру. Серед таких дій глава МЗС України назвав гарантії безпеки для України, санкції від ЄС та США, а також озброєння України, серед іншого за допомогою механізму PURL — купівлі озброєння у США країнами НАТО та подальша передача озброєння Україні.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитки, які вона завдала і продовжує завдавати щодня.

Водночас він наголосив, що Бельгія проти конфіскації цих активів, бо вони "надійно захищені міжнародним правом".