Прем'єр Індії Моді закликав Путіна до закінчення війни в Україні
Дмитро Михайлов
Лідер РФ Володимир Путін (праворуч) і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (ліворуч) на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні, Китай, 1 вересня 2025 року. Getty Images/Contributor

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї закликав його до якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Про це за підсумками зустрічі політиків повідомила пресслужба індійського МЗС.

Там розповіли, що обидва лідери обговорили "регіональні та глобальні" питання, включаючи Україну.

"Прем’єр-міністр підтвердив свою підтримку нещодавніх ініціатив щодо врегулювання конфлікту в Україні та закликав до якнайшвидшого його припинення і встановлення стійкого миру", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Кремлі не наводили заяв Путіна щодо України під час бесіди з очільником індійського уряду.

Новина доповнюється...

