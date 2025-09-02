У Білій Церкві через нічну атаку дронів загинув чоловік. Британія ще на два роки продовжить програму підтримки для українців. У Кремлі заявили, що домовленостей про тристоронню зустріч Путіна, Трампа і Зеленського наразі немає. Як повідомили ЗМІ, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у зв'язках із Росією. Суспільне зібрало головні новини ранку 29 серпня.

1. У Білій Церкві через атаку дронів загинув чоловік

У ніч на 2 вересня російські дрони атакували Білу Церкву на Київщині. Загинув чоловік, його тіло виявили рятувальники під час ліквідації пожежі в гаражному кооперативі, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок удару пошкоджено скління багатоповерхівок, сталися пожежі на території гаражів, торговельних і виробничих підприємств. У громаді також повідомили про постраждалих.

Місцева влада попередила про можливе задимлення в окремих районах міста та закликала мешканців зачиняти вікна.

2. У Кремлі заявили, що домовленостей про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського немає

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що між Москвою та Вашингтоном немає домовленостей про тристоронню зустріч за участі президента України Володимира Зеленського.

За його словами, українська тема обговорювалася в кулуарах саміту ШОС, зокрема під час контактів Путіна з Сі Цзіньпіном та Нарендрою Моді. Ушаков також уточнив, що конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі нема.

Він наголосив, що повідомлення у ЗМІ про можливу тристоронню зустріч або окремий діалог Путіна із Зеленським не відповідають реальним домовленостям.

Контекст: 15 серпня на військовій базі в штаті Аляска зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

3. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному та заявив про контакти з Росією

Львів’янин, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, зізнався у злочині та повідомив, що мав контакти з представниками Росії. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За словами підозрюваного, після зникнення його сина-військового на Бахмутському напрямку у 2023 році він почав стежити за російськими соцмережами та згодом вийшов на зв’язок із громадянами РФ. Вони нібито повідомили йому про загибель сина та перекладали відповідальність за війну на українську владу.

ЗМІ зазначає, що після цих контактів чоловік почав готуватися до вбивства: придбав спорядження та стежив за Парубієм. Ці дані перевіряють слідчі.

Чому це важливо: 30 серпня у Львові вбили колишнього спікера Верховної ради Андрія Парубія. Від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці.

4. Велика Британія продовжила програму для українців ще на два роки

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила в парламенті, що програма Ukraine Permission Extension буде продовжена ще на 24 місяці. Це дозволить українцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися там у безпечних і легальних умовах.

Купер наголосила, що Британія й надалі підтримуватиме Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.