У Білій Церкві на Київщині через атаку дронів загинув чоловік

Унаслідок нічної атаки російських дронів на Білу Церкву загинув чоловік. Його тіло рятувальники виявили під час ліквідації пожежі в гаражному кооперативі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його даними, у багатоповерхових будинках повибивало вікна, виникли пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торговельних та виробничих підприємств.

Наслідки удару РФ по Білій Церкві на Київщині, 2 вересня 2025 року. Микола Калашник/очільник Київської ОВА

У Білоцерківській громаді повідомили, що внаслідок атаки також є постраждалі. У деяких районах міста можливе задимлення, містян закликали зачиняти вікна.