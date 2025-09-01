Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що між Володимиром Путіним та очільником США Дональдом Трампом немає домовленостей щодо проведення тристоронньої зустрічі за участі президента Володимира Зеленського.

Про це Ушаков розповів у коментарі російським ЗМІ на полях саміту ШОС.

За словами Ушакова, тема України обговорювалася в кулуарах саміту, зокрема під час контактів Путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Він також підкреслив, що Путін інформував колег про підсумки зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

Ушаков зазначив, що переговори на Алясці стали продовженням напрацювань, зроблених у межах контактів зі спецпосланцем президента США з питань миротворчих місій Стівеном Віткоффом.

Водночас конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.

"Ідея обговорювалася під час телефонної розмови президентів Росії та США, потім її торкнулися під час бесіди в Анкориджі. Американці нам сказали, що вони теж між собою подумають над цим і потім вийдуть із якимись конкретними пропозиціями", — пояснив Ушаков.

Ушаков підкреслив, що у ЗМІ шириться інформація про можливу тристоронню зустріч чи окрему зустріч Путіна із Зеленським, але реальних домовленостей між Москвою і Вашингтоном із цього приводу немає.

"Поки те, що транслюється в пресі, — це не зовсім те, про що ми домовлялися. Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", — заявив він

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.