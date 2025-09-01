Найбільший виробник танків в РФ використовує іноземні технології — ГУР

Найбільший російський виробник танків і бронетехніки "Уралвагонзавод" у своєму виробництві використовує сотні одиниць іноземного обладнання.

Про це повідомили у ГУР Міноборони України.

У розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions міститься інформація про понад 260 верстатів та обробних центрів з цифровим програмним керуванням (числовим програмним контролем або ЧПК), а також іншого високотехнологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується заводом.

Переважна більшість обладнання була закуплена під час переоснащення російського ВПК у період підготовки РФ до повномасштабного вторгнення, який тривав ще з 2007 року.

У ГУР наголосили, що попри те, що ці закупівлі були здійснені до 2022 року, документування такого обладнання є важливим, адже воно потребує регулярного обслуговування, ремонту та оновлення програмного забезпечення.

"Компанії-виробники безпосередньо та через авторизованих дилерів можуть обмежити поставки запчастин, технічних рідин та програмного забезпечення для верстатів, які працюють на російську “військову машину", — зазначили у розвідці.

За даними ГУР, "Уралвагонзавод" продовжує розширювати виробництво для забезпечення агресії проти України.

Зокрема у 2024 році завод запустив нове виробництво танкових двигунів, оснащене високотехнологічними верстатами з ЦПК провідних європейських виробників. У розвідці зазначили, що такі постачання до РФ через треті країни продовжуються, хоч і стали складнішими, тривалішими та дорожчими через запроваджені санкції.

У ГУР закликали до консолідації зусиль для "обміну інформацією та перекриття схем обходу санкцій на міжнародному рівні".

Розділ "Інструменти війни" порталу War&Sanctions містить інформацію про понад 1 400 одиниць обладнання, що використовуються на 169 підприємствах ВПК РФ.

Щодо усіх встановлених фактів використання опубліковані докази – підтверджувальні документи та/або відео- фотоматеріали, а також посилання на джерела інформації.

Також для близько третини опублікованого обладнання зазначено унікальні серійні номери, за якими виробник може визначити шлях верстата до РФ та заборонити продаж запчастин і технічних рідин для їх ремонту та обслуговування, а також передачу програмного забезпечення для оновлень.