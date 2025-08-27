Майже 98 тисяч родин першокласників уже подали заявки на "Пакунок школяра"

Українські родини подали 97 638 заяв на участь у програмі "Пакунок школяра", що становить майже 54 % від кількості цьогорічних першокласників, інформація про яких уже внесена в систему Міністерства освіти і науки.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.
Зазначається, що наразі верифіковано 92 519 заяв. Більшість оформлюють онлайн через застосунок Дія (94 142), решта 3 496 — у сервісних центрах Пенсійного фонду.
Крім того, 1 655 заяв наразі відхилено. Зокрема, 460 відмов спричинені перебуванням родини за кордоном (допомогу можна отримати після повернення в Україну) або на тимчасово окупованих територіях (надається після повернення на підконтрольну Україні територію).
"Ще 940 заяв відхилено, оскільки з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах — тоді їх необхідно оновити", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "Пакунок школяра" — державна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника.
Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:
- офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- онлайн — через застосунок "Дія".
Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:
- Оновити застосунок та авторизуватися.
- Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра.
- Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат.
- Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.
Кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Придбати необхідне можна у звичайних та онлайн-магазинах протягом 180 днів із моменту їх зарахування.