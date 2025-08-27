Майже 98 тисяч родин першокласників уже подали заявки на "Пакунок школяра"

Українські родини подали 97 638 заяв на участь у програмі "Пакунок школяра", що становить майже 54 % від кількості цьогорічних першокласників, інформація про яких уже внесена в систему Міністерства освіти і науки.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що наразі верифіковано 92 519 заяв. Більшість оформлюють онлайн через застосунок Дія (94 142), решта 3 496 — у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Крім того, 1 655 заяв наразі відхилено. Зокрема, 460 відмов спричинені перебуванням родини за кордоном (допомогу можна отримати після повернення в Україну) або на тимчасово окупованих територіях (надається після повернення на підконтрольну Україні територію).

"Ще 940 заяв відхилено, оскільки з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти. У такому разі заяву потрібно подати повторно. Є також відмови через невідповідність даних у державних реєстрах — тоді їх необхідно оновити", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Пакунок школяра" — державна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

Подати заявку можна до 15 листопада 2025 року:

офлайн — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн — через застосунок "Дія".

Щоб оформити допомогу у "Дії", необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт та податковий номер. Далі потрібно:

Оновити застосунок та авторизуватися. Відкрити розділ Сервіси — Допомога від держави — Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюєте заяву. Відкрити або обрати Дія.Картку для виплат. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Придбати необхідне можна у звичайних та онлайн-магазинах протягом 180 днів із моменту їх зарахування.