Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що під час зустрічі у Копенгагені 30 серпня міністри закордонних справ країни Євросоюзу погодились, що Росія не має отримати свої заморожені активи, поки не компенсує Україні збитки від війни, яку ж і розпочала.

Про це Кая Каллас повідомила під час пресконференції, передає кореспондентка Суспільного.

"Міністри визнали необхідність вирішити проблему дефіциту фінансування України та притягнути Росію до відповідальності за військові збитки. Для досягнення цієї мети важливо вивчити всі можливі шляхи, мінімізуючи потенційні ризики. І я хочу підкреслити, що фінансові ринки не відреагували, коли ми заморозили активи", — сказала Кая Каллас.

Висока представниця ЄС також визнала, що Росія "не готується до миру", а навпаки — до подальшої війни. Вона навела у приклад обстріл російськими військами Києва в ніч на 28 серпня. Тоді загинуло понад 20 людей, серед них діти.

"Міністри обговорили шляхи подальшого посилення тиску на Росію, щоб вона дійсно пішла на переговори, дійсно сіла за стіл переговорів і обговорила питання з Україною. Санкції позбавили Росію десятків мільярдів євро, які вона могла б витратити на фінансування війни. Міністри обговорили можливі компоненти наступного пакета санкцій. Варіанти включають вторинні санкції проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборону імпорту та мита на російські товари", — сказала Кая Каллас.

Вона також додала, що попросила представників країн-членів ЄС надати пропозиції щодо подальших санкцій проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час зустрічі закликав країни ЄС до "реалістичних дій" щодо примусу Росії до миру. Серед таких дій глава МЗС України назвав гарантії безпеки для України, санкції від ЄС та США, а також озброєння України, серед іншого за допомогою механізму PURL — купівлі озброєння у США країнами НАТО та подальша передача озброєння Україні.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитки, які вона завдала і продовжує завдавати щодня.

Водночас він наголосив, що Бельгія проти конфіскації цих активів, бо вони "надійно захищені міжнародним правом".