Сибіга закликав країни ЄС до "реалістичних дій" щодо примусу Росії до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країни Євросоюзу. Під час зустрічі він закликав країни ЄС до "реалістичних дій" щодо примусу Росії до миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Андрій Сибіга наголосив, що нещодавні удари Росії по представництву ЄС у Києві та американському заводу на Закарпатті є сигналом Європі та США: Путін не збирається припиняти війну, і його потрібно до цього примусити.

"Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору та не полишає своїх агресивних намірів. Важливо, щоб ніхто не мав ілюзій. Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення", — сказав Андрій Сибіга.

Серед таких дій глава МЗС України назвав гарантії безпеки для України, санкції від ЄС та США, а також озброєння України, серед іншого за допомогою механізму PURL — купівлі озброєння у США країнами НАТО та подальша передача озброєння Україні.

У суботу, 30 серпня, на неформальній зустрічі у столиці Данії Копенгагені міністри закордонних справ країн ЄС обговорили 19-й пакет санкцій проти РФ, заморожені російські активи і подальшу допомогу Україні.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що, оскільки зустріч неформальна, то рішень за її підсумками не буде.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не компенсує Україні збитки, які вона завдала і продовжує завдавати щодня.

Водночас він наголосив, що Бельгія проти конфіскації цих активів, бо вони "надійно захищені міжнародним правом".