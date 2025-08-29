Зеленський підписав закон про державну політику національної памʼяті

У п'ятницю, 29 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13273 "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу".

Відповідний документ опублікований на сайті Верховної ради.

"Метою прийняття проєкту є комплексне законодавче врегулювання питань формування та реалізації державної політики національної пам'яті українського народу, визначення її основних принципів та завдань, повноважень та основних напрямів діяльності суб'єктів політики національної пам'яті", — йдеться у пояснювальній записці.

Закон вводить у правове поле низку нових термінів, зокрема, "національна пам'ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти Українського народу" та "місце пам’яті Українського народу".

Також він закріплюється визначення терміну "рашизм" як новий різновид "тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі режиму, сформованого у державі-агресорі та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму".

Документ визначає Український інститут національної пам’яті центральним органом виконавчої влади, що забезпечить його належне фінансування та ефективну діяльність.

Закон також визначає правила найменування й перейменування вулиць, а ще регулює питання збереження та облаштування місць пам’яті Другої світової війни 1939-1945 років.

"Наслідком прийняття проєкту акта стане підвищення ефективності державної політики у сфері національної пам’яті. Це, у свою чергу, сприятиме посиленню стійкості суспільства у протистоянні державі-агресору та усуненню впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України", — йдеться у пояснювальній записці.