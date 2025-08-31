Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війна в Україні може тривати ще "дуже довго".

Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу ZDF.

"Ми намагаємося закінчити це якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", – сказав Мерц.

За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо "Україна капітулює, здасться і втратить свою незалежність".

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", — заявив Мерц.

На запитання журналіста про те, чи вважає він можливим досягнення перемир'я у війні наступного року, Мерц відповів:

"Я не втрачаю надії, що нам це вдасться. Але я також не маю ілюзій", — сказав канцлер Німеччини.

Також Мерц назвав два можливі варіанти закінчення війни.

"Існує два основні варіанти: або через військову поразку однієї країни проти іншої, чого я не бачу для Росії чи України на даний момент, або економічне та/або військове виснаження. Але наразі я цього також не бачу з обох боків", — додав Мерц.