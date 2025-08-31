Очільник уряду єменських хуситів Ахмед аль-Рахаві та ще кілька міністрів загинули внаслідок удару Ізраїлю по столиці Ємену Сані у четвер, 28 серпня.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву єменських хуситів.

Згідно із заявою, аль-Рахаві та інших урядовців атакували під час засідання уряду, де оцінювалася його робота за минулий рік. Разом із прем'єром загинули ще кілька міністрів. Також низка інших посадовців зазнали поранень.

Ахмед аль-Рахаві обіймав посаду прем'єр-міністра в адміністрації хуситів із серпня 2024 року. Його роль була переважно адміністративною, а не військово-політичною.

Ізраїль завдав серії ударів по Сані увечері 28 серпня. Ізраїльські військові тоді заявили, що атакували ціль "терористичного режиму" хуситів у єменській столиці. Офіційно інформацію про загибель аль-Рахаві з ізраїльського боку поки що не підтверджено.

Хусити неодноразово атакували кораблі у водах Червоного моря. Вони це роблять на знак протесту обстрілів Сектору Гази ізраїльськими військовими.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши компанії змінювати маршрути на більш довгі та дорогі шляхи навколо Південної Африки.