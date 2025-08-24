Ізраїль заявив про удари по обʼєктах хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ураження низки військових цілей хуситів у столиці Ємену Сані.

У ЦАХАЛ заявили, що вдарили, зокрема, по президентському палацу у Сані.

"Уражено: численні військові цілі, що належать терористичному режиму хуситів у Сані, Ємен, включаючи військовий об'єкт, де розташований палац президента, електростанції Адар і Хізаз, а також місце для зберігання палива — усі вони використовуються для військової діяльності режиму хуситів", — заявили у ЦАХАЛі.

За словами військових, ударів завдали у відповідь на неодноразові атаки хуситів на Ізраїль за допомогою ракет та БПЛА. Там наголосили, що хусити за підтримки Ірану продовжують використовувати цивільну інфраструктуру в терористичних цілях.