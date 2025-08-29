США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на 825 млн дол. Унаслідок російської атаки на Київ минулої ночі загинули щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей. Представництво ЄС залишиться працювати в Україні попри пошкодження офісу під час атаки РФ. У Польщі під час авіашоу розбився винищувач F-16. Суспільне зібрало головні новини ранку 29 серпня.

1. США схвалили можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів на $825 мільйонів

Державний департамент США погодив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів на суму близько 825 млн доларів, повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Пентагону.

Україна запросила 3 350 авіаційних ракет ERAM та стільки ж інтегрованих систем навігації GPS/INS. Пакет також включає контейнери, пілони, запасні частини, обладнання для ремонту, програмне забезпечення, документацію та підготовку персоналу.

Фінансування угоди забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та США за програмою Foreign Military Financing. Основними підрядниками виступлять компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

У Вашингтоні наголосили, що постачання посилить обороноздатність України, але не змінить військовий баланс у регіоні.

2. Унаслідок російської атаки на Київ загинули 23 людини, серед них четверо дітей

Вночі 28 серпня Росія завдала ракетно-дронової атаки по Києву. Загинули щонайменше 23 людини, серед них четверо дітей, наймолодшій жертві було два роки. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, з деякими людьми досі немає зв’язку.

Внаслідок ударів пошкоджено 225 житлових будинків, десятки шкіл, лікарень і громадських споруд, зокрема "Феофанію" та обласну лікарню в Подільському районі. Загалом у столиці зафіксовано понад 5 400 вибитих вікон.

До ліквідації наслідків залучили близько 800 людей і понад 160 одиниць техніки. 29 серпня у Києві оголошено День жалоби за загиблими.

Контекст: В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель 23 людей, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.

3. У Польщі під час авіашоу розбився винищувач F-16, пілот загинув

У місті Радом (Польща) під час повітряного шоу впав і розбився винищувач F-16. Пілот не встиг катапультуватися та загинув на місці, повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш прибув на місце трагедії. Причини аварії поки невідомі.

У соцмережах поширюють відео, на якому видно, як літак на великій швидкості врізається у злітно-посадкову смугу й вибухає.

4. Представництво ЄС залишиться в Україні попри пошкодження офісу після обстрілу Києва

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що представництво Євросоюзу продовжить роботу в Україні, попри пошкодження офісу після російського обстрілу Києва в ніч на 28 серпня.

За її словами, наразі співробітники тимчасово працюють з дому, доки триває відновлення. Вибухова хвиля від удару пошкодила будівлю представництва, вибила вікна на всіх поверхах, зламала меблі, вентиляційну систему та автомобілі у гаражі.

Матернова також наголосила, що президент РФ Володимир Путін піде на переговори лише за умови посиленого тиску, і закликала до подальшої підтримки України.