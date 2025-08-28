США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів, орієнтовна вартість угоди становить 825 мільйонів доларів.

Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.

Згідно з даними, Україна запросила 3 350 авіаційних ракет ERAM та таку ж кількість інтегрованих систем навігації GPS/INS.

До пакета також увійдуть контейнери для ракет, пілони, комплектуючі, запасні частини, обладнання для ремонту, програмне забезпечення, технічна документація, підготовка персоналу, транспортна та логістична підтримка.

У Держдепі підкреслили, що продаж сприятиме зовнішньополітичним і безпековим цілям США, посилюючи обороноздатність України, яка є "силою політичної стабільності та економічного розвитку в Європі".

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів від Данії, Нідерландів, Норвегії та за програмою Foreign Military Financing від США.

Головними підрядниками стануть компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Продаж не змінить військового балансу в регіоні й не вимагатиме направлення додаткових американських представників до України.

14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.